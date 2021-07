Missionaria laica uccisa in Perù, quattro arresti (Di venerdì 16 luglio 2021) quattro persone sono state arrestate in Perù per l'omicidio della Missionaria laica italiana Nadia De Munari, 50 anni, originaria del Vicentino. La donna morì il 24 aprile per le ferite riportate dopo ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 16 luglio 2021)persone sono state arrestate inper l'omicidio dellaitaliana Nadia De Munari, 50 anni, originaria del Vicentino. La donna morì il 24 aprile per le ferite riportate dopo ...

