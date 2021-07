“Mio figlio ha preso una batosta” Maria de Filippi in apprensione per il figlio, cosa gli è successo (Di venerdì 16 luglio 2021) Come risaputo Maria De Filippi non ha mai avuto un figlio suo, ma dal 2004 ha adottato Gabriele assieme al marito Maurizio Costanzo, che all’epoca aveva 12 anni. La paura di non farcela Molto legati, la conduttrice ne ha parlato in diverse interviste, come quando ha raccontato a FQMagazine la paura del primo incontro, di non essere abbastanza brava: Ho avuto tantissima paura, il giorno prima di conoscerlo ero terrorizzata. Quando la prima volta ho visto la sua foto mi sono detta: ‘Adesso cosa faccio se non sono capace?’. Non si nasce madri, si impara con il tempo e si cresce insieme. Ed ... Leggi su viaggiarealverde (Di venerdì 16 luglio 2021) Come risaputoDenon ha mai avuto unsuo, ma dal 2004 ha adottato Gabriele assieme al marito Maurizio Costanzo, che all’epoca aveva 12 anni. La paura di non farcela Molto legati, la conduttrice ne ha parlato in diverse interviste, come quando ha raccontato a FQMagazine la paura del primo incontro, di non essere abbastanza brava: Ho avuto tantissima paura, il giorno prima di conoscerlo ero terrorizzata. Quando la prima volta ho visto la sua foto mi sono detta: ‘Adessofaccio se non sono capace?’. Non si nasce madri, si impara con il tempo e si cresce insieme. Ed ...

