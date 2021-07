“Mio figlio Gabriele è single!”, parla Maria De Filippi: “Ha preso una bella batosta” (Di venerdì 16 luglio 2021) Maria De Filippi intervistata tra le pagine dell’ultimo numero di Chi Magazine, ha confessato alcuni retroscena del suo lungo lockdown e ha fatto delle rivelazioni in merito al suo adorato figlio Gabriele e a suo marito Maurizio Costanzo. “Mio figlio Gabriele è single!”, parla Maria De Filippi Maria De Filippi ha parlato di quelle che... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di venerdì 16 luglio 2021)Deintervistata tra le pagine dell’ultimo numero di Chi Magazine, ha confessato alcuni retroscena del suo lungo lockdown e ha fatto delle rivelazioni in merito al suo adoratoe a suo marito Maurizio Costanzo. “Mio”,DeDehato di quelle che... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

