Milan-Pro Sesto in tv domani: orario e diretta streaming amichevole 2021

Il Milan si prepara a scendere in campo per la sua prima amichevole stagionale contro la Pro Sesto. Gli uomini guidati da Stefano Pioli, al ritorno in Champions League dopo una lunga assenza, vogliono confermarsi tra le prime quattro del calcio italiano anche nella stagione che sta per iniziare. Il match è in programma nella giornata di domani sabato 17 luglio alle ore 17.00. L'incontro andrà in scena a Milanello e verrà trasmesso in diretta su Milan TV. Sarà inoltre possibile seguire il match in streaming su DAZN, sul canale YouTube del ...

