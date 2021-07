Milan | Olivier Giroud ha firmato | è il primo colpo della Serie A

(Di venerdì 16 luglio 2021) Calciomercato, l’attaccanteha: è ilA, il messaggio di addio al Chelsea. (Tibor Illyes – Pool/Getty Images)Ildi mercato in vista del prossimo campionato diA lo firma il. Sbarca in Italia uno dei numeri 9 più forti a livello europeo degli ultimi anni. Stiamo parlando del nazionale francese, che in carriera,tra club e nazionale maggiore, ha giocato 692 partite ...

Commenta per primo L'ufficialità arriverà a breve e poiGiroud diventerà un nuovo giocatore del. Nel frattempo, l'attaccante francese saluta sui social i tifosi del Chelsea : 'A tutti i blues, ai miei compagni di squadra, a tutti i miei ...Giroud ha così salutato il Chelsea come club e i tifosi Blues, confermando l'ormai chiaro trasferimento aldi Stefano Pioli. L'attaccante francese ha dimostrato premura nel ringraziare ...Calciomercato Milan, l’attaccante Olivier Giroud ha firmato: è il primo colpo della Serie A, il messaggio di addio al Chelsea. Il primo colpo di mercato in vista del prossimo campionato di serie A lo ...In attesa dell’ufficialità del suo arrivo al Milan, Olivier Giroud ha voluto salutare e ringraziare il Chelsea, ormai sua ex squadra, attraverso i suoi canali social: “A tutti i Blues, ai miei ...