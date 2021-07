Milan | il nuovo acquisto è già in città | visite mediche in corso

(Di venerdì 16 luglio 2021) Iniziata la nuova vita aldi Giroud. Il francese ex Chelsea ha svolto lee in giornata firmerà il contratto biennale. Ieri sera, atterrato all’aeroporto di Linate, aveva pronunciato le prime parole rivolte ai tifosi: “Forza”. Oggi, invece, avverrà la firma sul contratto biennale. È iniziata la nuova vita in rossonero Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

AntoVitiello : ?? Ecco Olivier #Giroud, il nuovo attaccante del #Milan ???. Domani mattina le visite mediche ???? @MilanNewsit

Secondo La Gazzetta dello Sport, il Milan è in pole position per Kaio Jorge talento brasiliano del Santos. La strategia rossonera Olivier Giroud è virtualmente un nuovo giocatore del Milan e andrà a rinforzare un reparto che necessita di almeno un'altra pedina. Questa potrebbe essere Kaio Jorge, attaccante del Santos, 19 anni compiuti a gennaio. Secondo il giornalista Gianluca Di Marzio, così come diverse altre fonti credibili, il nuovo accordo per il ritorno di Brahim Diaz in rossonero è un prestito biennale che costerà al Milan tre milioni. Giroud è atterrato a Milano: comincia l'avventura per l'attaccante ex Chelsea, che domani farà le visite mediche col Milan.