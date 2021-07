Milan, Giroud è in sede per la firma del contratto. Il video (Di venerdì 16 luglio 2021) L’avevamo anticipato qualche giorno fa, ma ora è tutto fatto: Olivier Giroud sarà un calciatore del Milan. L’attaccante francese, infatti, dopo aver superato le visite mediche ed ottenuto l’idoneità sportiva, si trova nel quartier generale rossonero per mettere nero su bianco il passaggio alla società lombarda. Ecco il video dell’arrivo del calciatore a Casa Milan: (1) MilanNews.it su Twitter: “ L’arrivo di #Giroud a Casa Milan per la firma sul contratto (via @TorreGigi) https://t.co/JQAwNtBmtH” / Twitter Foto. Twitter ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 16 luglio 2021) L’avevamo anticipato qualche giorno fa, ma ora è tutto fatto: Oliviersarà un calciatore del. L’attaccante francese, infatti, dopo aver superato le visite mediche ed ottenuto l’idoneità sportiva, si trova nel quartier generale rossonero per mettere nero su bianco il passaggio alla società lombarda. Ecco ildell’arrivo del calciatore a Casa: (1)News.it su Twitter: “ L’arrivo di #a Casaper lasul(via @TorreGigi) https://t.co/JQAwNtBmtH” / Twitter Foto. Twitter ...

