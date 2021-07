Milan, Brahim Diaz lascia il ritiro del Real Madrid (Di venerdì 16 luglio 2021) Brahim Diaz ha lasciato il ritiro del Real Madrid per fare ritorno a Milano. Nella mattinata di venerdì 16 luglio, il calciatore ha lasciato la “Ciudad” dei blancos per trasferirsi nuovamente al Milan. Il club rossonero, dopo una lunga trattativa, ha infatti trovato un accordo con il Real Madrid per il prolungamento del prestito del fantasista spagnolo. Secondo le ultime indiscrezione, il prestito dovrebbe essere biennale con diritto di riscatto per i rossoneri, ma con un’opzione di contro-riscatto ... Leggi su sportface (Di venerdì 16 luglio 2021)hato ildelper fare ritorno ao. Nella mattinata di venerdì 16 luglio, il calciatore hato la “Ciudad” dei blancos per trasferirsi nuovamente al. Il club rossonero, dopo una lunga trattativa, ha infatti trovato un accordo con ilper il prolungamento del prestito del fantasista spagnolo. Secondo le ultime indiscrezione, il prestito dovrebbe essere biennale con diritto di riscatto per i rossoneri, ma con un’opzione di contro-riscatto ...

Advertising

DiMarzio : #Milan, fatta per #BalloTouré e il ritorno di #BrahimDiaz: attesi entro sabato - AntoVitiello : ???? Domani lo sbarco di @Brahim a Milano, poi visite mediche. #Milan #BrahimDiaz - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO ? MILAN, FATTA PER IL DIFENSORE BALLO-TOURE' DAL MONACO. NEL WEEKEND TORNA ANCHE LO SPAGNOLO BRAH… - sportface2016 : #Calciomercato #Milan, #BrahimDiaz lascia il ritiro del #RealMadrid - SportPesa_IT : Brahim Diaz completa il trasferimento in prestito al Milan Man City Real Madrid AC Milan Spagna Ecco come si pres… -