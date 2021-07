Microsoft blocca il malware DevilsTongue | Punto Informatico

Advertising

puntotweet : Microsoft blocca il malware DevilsTongue -

Ultime Notizie dalla rete : Microsoft blocca

Punto Informatico

L'azienda di Redmond ha chiuso le falle di sicurezza in Windows (identificate con CVE - 2021 - 31979 e CVE - 2021 - 33771) e aggiornato le sue soluzioni di sicurezza per privati e aziende (...La schermata del pc si, compare un alert di infezione virus che induce l'utente a ...per fronteggiare i tentativi di phishing del supporto tecnico ci sono anche sulle pagine di...Microsoft ha identificato lo spyware DevilsTongue che sfruttava due vulnerabilità zero-day di Windows, corrette con le patch del 13 luglio scorso. Microsoft ha scoperto con l'aiuto di Citizen Lab un ...Anche se si aggiorna ad un nuovo sistema operativo, è difficile abbandonare le vecchie abitudini, come il tradizionale Menu Start. Con l'arrivo di Windows ...