Michelle Hunziker: la scollatura del costume fa scalpore – FOTO (Di venerdì 16 luglio 2021) Michelle Hunziker più in forma che mai. La showgirl ha incantato i fan con una FOTO in costume da bagno, la scollatura è vertiginosa e lascia poco all'immaginazione. Vediamo nel dettaglio cosa ha indossato la bellissima presentatrice. Michelle Hunziker fa sognare i fanMichelle Hunziker è senza dubbio una delle donne più amate dal pubblico a casa. Non solo per la sua incredibile bellezza e sensualità, la presentatrice è molto apprezzata soprattutto per la sua simpatia e per la sua professionalità. La bionda svizzera da ...

