Michelle Hunziker | la confessione sconvolgente | “Ricattata sessualmente per gli ingaggi”

garibaldino84 : @G_r_e_i_s_ Scusami se mi permetto ma Michelle Hunziker e' una sorca moscia !!!!non la sopportoooooooooo!!!!!! - G_r_e_i_s_ : Sono sdraiata sul divano, guardo Michelle Hunziker bella, magra e in forma che parla di dieta e allenamento… e nien… - LadyNews_ : #MichelleHunziker shock: 'Ho avuto ogni sorta di ricatto in cambio di ingaggi' - versoblio : qualcuno ha acquistato le palette goovi? il brand di michelle hunziker - ImpieriFilippo : RT @_DAGOSPIA_: MICHELLE HUNZIKER A 'CHI': 'HO SUBITO RICATTI SESSUALI DI OGNI SORTA IN CAMBIO DI INGAGGI...' -

Ultime Notizie dalla rete : Michelle Hunziker

il Democratico

Aurora Ramazzotti fa una confessione: 'Oggi è un giorno speciale' Aurora Ramazzotti sarà uno dei volti ufficiali di Italia 1 nella prossima stagione televisiva. Difatti la figlia diè stata scelta per condurre il nuovo programma Mistery Land al fianco di Alvin. Ma a quanto pare questo non sarà l'unico progetto in ballo per l' amica di Tommaso Zorzi . Difatti ...La figlia di Eros Ramazzotti eha denunciato questo comportamento, augurandosi che presto tale pratica possa concludersi. Chissà cosa ne pensa di tutto ciò il nuovo fidanzato della ...Lo temo molto lo rispetto e mi attrae come se fosse un magnete!“ Michelle Hunziker, la sua grande paura. Michelle Hunziker ha fatto parlare spesso di sé anche per la sua vita privata. La nota showgirl ...La presentatrice ha raccontato di aver subito «ricatti sessuali di ogni sorta in cambio di ingaggi resentatrice di successo e madre amorevole, Michelle Hunziker ha dovuto faticare non poco per afferma ...