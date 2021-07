Michela Quattrociocche sotto accusa | la verità

(Di venerdì 16 luglio 2021) Un giro di vendita di borse false è stato sgominato dalle Fiamme Gialle della Capitale. Tra i nomi delle acquirenti appaiono quelli di, ex signora Aquilani, Teorora Rutigliano e quello della parrucchiera di Ilary Blasi. Lo racconta Il Messaggero. Come stanno davvero le cose? Le celebrità sono pazze per il “tarocco”? A quanto pare… sì. Lo “denuncia” un’inchiesta fatta da Il Messaggero e ripresa dal sito Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Boutique del falso a Roma, Michela Quattrociocche: «Ho accompagnato un'amica, io possiedo solo capi originali» https://… - CarloRubio7 : @ilmessaggeroit Scusate, chi cazzo è Michela Quattrociocche? - ilmessaggeroit : Boutique del falso a Roma, Michela Quattrociocche: «Ho accompagnato un'amica, io possiedo solo capi originali» - zazoomblog : Che fine ha fatto Michela Quattrociocche protagonista di Scusa ma ti chiamo amore - #fatto #Michela… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Che fine ha fatto Michela Quattrociocche, protagonista di Scusa ma ti chiamo amore -

Ultime Notizie dalla rete : Michela Quattrociocche

ilmessaggero.it

è finita al centro del mirino, l'attrice si è messa nei guai ed ora la polizia indaga sull'accaduto. I dettagliè un'attrice romana conosciuta da tutti ...'Io avrei comprato una borsa taroccata nelle boutique del falso di Corso Francia? Non è assolutamente vero'., l'attrice romana ex moglie del calciatore Alberto Aquilani , rispedisce al mittente le accuse a suo carico. Aggiunge di non avere 'mai ricevuto sanzioni' e di essere finita ...In un’intervista rilasciata a Il Messaggero l’attrice romana ha dichiarato di non aver mai acquistato alla boutique del falso di Corso ...Michela Quattrociocche, l'attrice ha rilasciato un'intervista ai microfoni de ''Il Messaggero". Ecco le sue dichiarazioni ...