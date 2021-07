Meteo | weekend a rischio temporali e grandine al Centro sud | le previsioni

(Di venerdì 16 luglio 2021) L’alta pressione africana non c’è più e ha lasciato l’Italia in balia di intense perturbazioni. Ne ha approfittato subito un insidioso vortice che dalla Francia ha raggiunto dapprima il Nord Italia ma con l’intento di attraversare tutto il Paese. Il fine settimana sarà caratterizzato da una nuova raffica dialSud con conseguente calo delle temperature. Al Nord la pressione inizierà ad aumentare riportando il sole e anche temperature in rapido aumento.

L'estate si concede una pausa. Almeno nel weekend. La perturbazione si sposta verso Sud: in arrivo crollo termico e temporali. Dopo aver provocato drammatiche inondazioni in gran parte dell'Europa centrale, soprattutto sulla Germania occidentale, Belgio, sud dell'Olanda e Lussemburgo, la goccia fredda responsabile di questa t