Meteo, temporali violenti e grandine grossa: estate in crisi – VIDEO (Di venerdì 16 luglio 2021) Peggiora il Meteo della penisola italiana con l’arrivo di violenti temporali e di grandine grossa anche al Sud Italia: cosa sta succedendo. Sarà un fine di settimana turbolento per l’Italia, con il Meteo che sta peggiorando velocemente e temporali e grandinate pronte a colpire gran parte del paese. Le precipitazioni inizieranno ad estendersi durante questo L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 16 luglio 2021) Peggiora ildella penisola italiana con l’arrivo die dianche al Sud Italia: cosa sta succedendo. Sarà un fine di settimana turbolento per l’Italia, con ilche sta peggiorando velocemente ee grandinate pronte a colpire gran parte del paese. Le precipitazioni inizieranno ad estendersi durante questo L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

DPCgov : ?? Venerdì #16luglio ?? ?? #allertaGIALLA per rischio temporali e rischio idrogeologico ??? in otto regioni ?? Consulta… - ComuneMI : ??Allerta #meteo arancione per temporali emanata per oggi, 13/7, con possibilità di venti forti. Si invitano i citt… - varesenews : Venerdì ancora a rischio temporali, poi torna il sole - glooit : Previsioni meteo Roma e Lazio, oggi forti temporali in arrivo sulla Capitale leggi su Gloo - firenzemeteoit : Mappe #meteo #CAPE (rischio #temporali e #trombe d'aria in #Italia). Modello utilizzato: #GFS. Altre #mappe… -