Meteo Roma | previsioni per il weekend

(Di venerdì 16 luglio 2021) Sabato cieli poco nuvolosi nelle ore mattutine, piogge attese al pomeriggio; in serata le condizioni del tempo torneranno ad essere stabili con cieli irregolarmente nuvolosi. Temperature comprese tra +18°C e +31°C. Domenica qualche nube in mattinata su tutto il territorio, peggiora nelle ore pomeridiane con temporali anche di forte intensità. In serata attese ampie aperture. Temperature comprese tra +18°C e +32°C.Lazio:per ilSabato cieli generalmente poco nuvolosi in mattinata su tutto il Lazio, ma senza fenomeni associati; al pomeriggio si attendono piogge diffuse su tutti i settori ad esclusione del ...

La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta con criticità idrogeologica di colore giallo su tutta la Campania per piogge e temporali valevole dalla mezzanotte e per l'intera giornata di sabato 17 luglio. Si prevedono rovesci e temporali, 16 LUGLIO, E PER LE SUCCESSIVE 9 - 12 ORE PREVISTA ALLERTA CON CODICE GIALLO SU TUTTO IL