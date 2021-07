Merkel: 'Vedremo la reale portata delle alluvioni solo nei prossimi giorni' (Di venerdì 16 luglio 2021) 'Temo che Vedremo la piena portata di questa tragedia solo nei prossimi giorni'. Lo ha detto la cancelliera Angela Merkel da Washington a proposito delle devastanti alluvioni che hanno colpito la ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 16 luglio 2021) 'Temo chela pienadi questa tragedianei'. Lo ha detto la cancelliera Angelada Washington a propositodevastantiche hanno colpito la ...

