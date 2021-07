Mercedes modifica l' aerodinamica intorno alle pance a Silverstone

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Mercedes modifica

Autosprint.it

Addio al fondo ondulato Cosa cambia sullaW12? Un sostanziale dietrofront è stato fatto su un dettaglio che, in Bahrain, aveva catturato l'attenzione già nei test . Le "pieghe" ondulate sul ...Con il vantaggio in campionato della Red Bull,sta cercando in ogni modo di ridurre il gap, anche con qualchealla monoposto non proprio consentita dal regolamento. Secondo il consulente del team di Milton Keynes, Helmut Marko, ...Numerosi i dettagli dei deviatori di flusso rivisti nella zona delle pance, tra fondo, deviatori di flusso più avanzati e accanto al cockpit. Basteranno per migliorare l'efficienza della W12 in rettil ...Mercedes Benz Italia lancia la campagna 'test drive on demand' con due testimonial d'eccezione. Ora è possibile salire a bordo di EQA, la nuova porta d'ingresso al mondo full electric della Stella, ...