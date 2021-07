Mercato Juventus | sfuma un obiettivo | va in Premier League

Advertising

TMit_news : Contatti ???? fra Mauro Icardi e Massimiliano Allegri. Argomento della conversazione ??l'eventuale trasferimento dell'… - Gazzetta_it : #Arthur sotto i ferri: tempi, mercato e lista Champions, cosa cambia per la Juve - ZZiliani : Quote scudetto: a fine mercato andranno aggiornate. Al momento siete d’accordo? La mia griglia di partenza ad oggi… - Nathan790728813 : RT @JPeppp: ULTIM'ORA MERCATO ? Juventus, ufficiale la cessione di Bernardeschi, va in prestito secco ai Måneskin. - CartonSport : Mercato : Sassuolo rejette la première offre de la Juventus pour Locatelli -

Ultime Notizie dalla rete : Mercato Juventus

I bianconeri sono ufficialmente usciti allo scoperto con l'offerta Laha incontrato oggi il Sassuolo per discutere del futuro di Manuel Locatelli, da tempo al centro delle voci di. ...Tegola: Arthur Melo si opera alla gamba destra. Non giocherà per 3 mesi MILANO - Continua ... di seguito la situazione delal 16 luglio 2021. Inter I campioni d'Italia dell'Inter sono ...Nonostante i rumors e le voci di mercato che lo danno in bilico alla Juve, Merih Demiral anticipa gli allenamenti ed è già al lavoro in vista del ritorno a Torino. Allenamento in palestra per il ...Il tecnico bianconero ha avuto un incontro con l'entourage del bomber argentino e sui social scoppia la febbre Juve tentazione Icardi ...