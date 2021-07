Mercato bloccato Spezia, la replica del club: «Vicende estranee all’attualità proprietà» (Di venerdì 16 luglio 2021) Lo Spezia ha replicato alla durissima sanzione emessa dalla FIFA che ha bloccato il Mercato dei liguri per i prossimi 2 anni: la nota Lo Spezia ha replicato alla durissima sanzione emessa dalla FIFA che ha bloccato il Mercato dei liguri per i prossimi 2 anni. Ecco la nota ufficiale del club. «Lo Spezia Calcio ha ricevuto oggi la notifica della decisione della FIFA di applicare un divieto di trasferimenti per quattro finestre di Mercato a partire da gennaio 2022. Il club è sorpreso ed ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 16 luglio 2021) Lohato alla durissima sanzione emessa dalla FIFA che haildei liguri per i prossimi 2 anni: la nota Lohato alla durissima sanzione emessa dalla FIFA che haildei liguri per i prossimi 2 anni. Ecco la nota ufficiale del. «LoCalcio ha ricevuto oggi la notifica della decisione della FIFA di applicare un divieto di trasferimenti per quattro finestre dia partire da gennaio 2022. Ilè sorpreso ed ...

Advertising

sportface2016 : +++La #Fifa sanziona lo #Spezia per violazione delle norme sui trasferimenti dei minori: mercato bloccato per due a… - capuanogio : La #Fifa ha bloccato il mercato dello #Spezia per due anni (4 sessioni consecutive) per infrazioni relative al tras… - Danystrife : RT @PaPaganini: Buongiorno. Come mai la #Fifa per la stessa vicenda al #ManchesterCity infligge solo una multa di 370mila franchi svizzeri… - 68shoulder : RT @LeBombeDiVlad: ?? ULTIM'ORA - #Spezia sanzionato dalla #FIFA: mercato bloccato per due anni ???? Ecco perché ?? #LBDV #LeBombeDiVlad #… - alealex73 : RT @PaPaganini: Buongiorno. Come mai la #Fifa per la stessa vicenda al #ManchesterCity infligge solo una multa di 370mila franchi svizzeri… -