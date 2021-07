Mercato auto in Campania: a giugno bene l'usato, segno negativo per il nuovo. (Di venerdì 16 luglio 2021) Incremento a doppia cifra per il Mercato dell'usato in Campania. Secondo i dati di autoTrend, il bollettino statistico dell'ACI, lo scorso mese sono stati annotati al Pubblico Registro automobilistico ... Leggi su gazzettadiavellino (Di venerdì 16 luglio 2021) Incremento a doppia cifra per ildell'in. Secondo i dati diTrend, il bollettino statistico dell'ACI, lo scorso mese sono stati annotati al Pubblico Registromobilistico ...

Advertising

GazzettAvellino : Mercato auto in Campania: a giugno bene l’usato, segno negativo per il nuovo. - _autoblog : Mercato auto Europa: i dati di giugno 2021 - Assomet : RT @ANFIA_it: #ANFIAnews #ANFIAfocus-Mercato #auto #Europa, 06/2021 Preoccupazione da parte di #ANFIA e delle altre associazioni #automoti… - Segugio_it : Il mondo delle #autovetture ha subìto una forte frenata durante l'#emergenzacoronavirus ?? A far ben sperare è l'aum… - MatteoBerti01 : RT @TgrRaiToscana: La #Gkn al tavolo ministeriale a Firenze : 'Chiusura decisione irreversibile e irrevocabile. Mercato dell'auto in crisi… -