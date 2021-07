Mercato auto Europa: nei primi 6 mesi del 2021 perse quasi 2 milioni di immatricolazioni (Di venerdì 16 luglio 2021) I dati del Mercato automobilistico europeo di giugno certificano un calo delle immatricolazioni del 14% rispetto a giugno 2019 (e un aumento del 13,3% su giugno 2020, anno della pandemia), che fa salire a quasi due milioni le immatricolazioni di nuove vetture andate perse nei primi sei mesi dell’anno (-23%) rispetto al livello pre-pandemia del 2019. Infatti, a giugno 2021 sono state registrate 1.282.503 nuove auto nei 31 paesi europei (UE+UK+EFTA) contro le 1.491.465 di giugno 2019. In un semestre il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 16 luglio 2021) I dati delmobilistico europeo di giugno certificano un calo delledel 14% rispetto a giugno 2019 (e un aumento del 13,3% su giugno 2020, anno della pandemia), che fa salire adueledi nuove vetture andateneiseidell’anno (-23%) rispetto al livello pre-pandemia del 2019. Infatti, a giugnosono state registrate 1.282.503 nuovenei 31 paesi europei (UE+UK+EFTA) contro le 1.491.465 di giugno 2019. In un semestre il ...

