Meloni “Green pass provvedimento economicida per il turismo” (Di venerdì 16 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Sul Green pass come detto e ribadisco non sono favorevole al suo utilizzo come strumento per la socialità. Tra la posizione francese preferisco quella tedesca, di Angela Merkel che dice che il piano vaccinale funziona di più con il convincimento che con la costrizione e che sarebbe devastante per l’economia. Per il nostro turismo già compromesso il Green pass sarebbe un’altra mazzata, un provvedimento economicida e noi non ce lo possiamo permettere. Spero che il governo non usi lo strumento che rischia di colpire il turismo. E’ un ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 16 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Sulcome detto e ribadisco non sono favorevole al suo utilizzo come strumento per la socialità. Tra la posizione francese preferisco quella tedesca, di Angela Merkel che dice che il piano vaccinale funziona di più con il convincimento che con la costrizione e che sarebbe devastante per l’economia. Per il nostrogià compromesso ilsarebbe un’altra mazzata, une noi non ce lo possiamo permettere. Spero che il governo non usi lo strumento che rischia di colpire il. E’ un ...

