MediaTek ha presentato Helio G96 e Helio G88 | tecnologie premium sugli smartphone di fascia media

(Di venerdì 16 luglio 2021) Il desiderio diè di dare ledei telefoni top di gamma alla. I due nuovi SoC vanno in questa direzione: supportano schermi fino a 120 Hz e sensori di immagine fino a 108 MP....

...da 6.4 pollici eHelio G80. Rispetto al modello lanciato in India, con batteria da 6.000mAh, in Europa il prodotto prevede un ridimensionamento a 5.000mAh. Lo smartphone saràa ...Le prestazioni sono ottimizzate e rese più fluide grazie al chipsetHelio G35 2.3GHz Octacore. SISTEMA OPERATIVO Supportato da sistema operativo AndroidTM 11 di Google, Power U30 di Wiko ...MediaTek ha appena presentato due nuovi SoC pensati per la fascia medio-bassa del mercato: si chiamano Helio G96 e G88, incentrati sulla fotografia. MediaTek ha appena annunciato i nuovissimi ...Il produttore di semiconduttori MediaTek ha da poco presentato due nuovissimi SoC della serie Helio G: si tratta di Helio G96 e Helio G88. Helio G96, il più potente dei due, supporta display, di ...