Matej Mohoric vince dopo il blitz della polizia: “Ci hanno trattato come criminali”. Rinascita dopo la caduta al Giro (Di venerdì 16 luglio 2021) Il gesto al traguardo, con un dito portato verso la bocca, prima di alzare le braccia al cielo è eloquente. Lo sono ancor di più le parole arrivate successivamente “c’è bisogno di rispetto per tutti”. Una vittoria bis, visto che è una doppietta in questo Tour de France 2021, che vale ancor di più rispetto alla prima. Con il successo odierno, arrivato al termine di una lunga fuga nella diciannovesima tappa da Mourenx a Libourne, Matej Mohoric ha infatti voluto zittire tutti e spegnere le tantissime polemiche arrivate negli ultimi giorni sulla sua squadra, la Bahrain-Victorious. Recente è infatti la notizia della perquisizione da parte dei ... Leggi su oasport (Di venerdì 16 luglio 2021) Il gesto al traguardo, con un dito portato verso la bocca, prima di alzare le braccia al cielo è eloquente. Lo sono ancor di più le parole arrivate successivamente “c’è bisogno di rispetto per tutti”. Una vittoria bis, visto che è una doppietta in questo Tour de France 2021, che vale ancor di più rispetto alla prima. Con il successo odierno, arrivato al termine di una lunga fuga nella diciannovesima tappa da Mourenx a Libourne,ha infatti voluto zittire tutti e spegnere le tantissime polemiche arrivate negli ultimi giorni sulla sua squadra, la Bahrain-Victorious. Recente è infatti la notiziaperquisizione da parte dei ...

