Massimo Boldi | “Da grande vorrei fare il regista”

(Di venerdì 16 luglio 2021), ricevendo un premio alla carriera al Social World Film Festival, ha dichiarato di voleril"da".si è recentemente raccontato al Social World Film Festival di Vico Equense, dove ha ricevuto un prestigioso premio alla carriera. "In futuro mi piacerebbeil," ha dichiarato il comico italiano. "Fino ad ora non l'ho mai fatto perché dirigere e recitare insieme lo trovo davvero complicato." "Dopo Amici come prima e Vacanze su Marte, questo Natale resterò in standby. È veramente ...

giacomo1994_ : @_LuigiJMC Pare stia facendo il balletto di Massimo Boldi e Cristian De Sica in Natale sul Nilo ahahahahhahhahhhgahahahah - pewmat : Ah pensavo l'avesse scritto Massimo Boldi - sofixsofix86 : RT @Linus2k: @PaoloBoral Massimo Boldi? - Linus2k : @PaoloBoral Massimo Boldi? - EneaMelandri : @PaoloBoral Massimo Boldi -

Ultime Notizie dalla rete : Massimo Boldi

NapoliToday

Nel cast: Christian De Sica, Jerry Calà e. Ascolti Tv, dati DayTime Pomeriggio, 14 luglio RAI1 Il pranzo è servito : 0.000.000 spettatori per il 0.00% di share. Il Paradiso delle ...... 1984): merito di un personaggio scritto su misura per lui, un cast di supporto altrettanto brillante (su tutti il Severino Cicerchia di) e un tema all'epoca non così banale come la ...Massimo Boldi, ricevendo un premio alla carriera al Social World Film Festival, ha dichiarato di voler fare il regista "da grande". Massimo Boldi si è recentemente raccontato al Social World Film Fest ...Generazione 56K, la serie Netflix con la collaborazione dei The Jackal, ha ricevuto quattro nomination ai Serial Awards 2021 del Festival delle Serie Tv: “Premio interprete protagonista” per Cristina ...