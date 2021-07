Marx Può Aspettare, la nudità del dolore e il cinema a nudo di Marco Bellocchio (Di venerdì 16 luglio 2021) Quando viene ritrovato il corpo senza vita di Camillo, la madre per il dolore compie un gesto apparentemente insensato: si strappa i vestiti di dosso, cerca di denudarsi, lei donna pudica e pia sino all’ossessione. È l’operazione che compie anche Marco Bellocchio con questo suo nuovo documentario che ha il sapore della verità, Marx Può Aspettare, dedicato al fratello gemello Camillo, morto suicida per impiccagione a soli 29 anni, nel 1968. Il film è uscito nelle sale contemporaneamente al passaggio al festival di Cannes, dove domani Bellocchio sarà insignito della prestigiosa Palma ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 16 luglio 2021) Quando viene ritrovato il corpo senza vita di Camillo, la madre per ilcompie un gesto apparentemente insensato: si strappa i vestiti di dosso, cerca di denudarsi, lei donna pudica e pia sino all’ossessione. È l’operazione che compie anchecon questo suo nuovo documentario che ha il sapore della verità,Può, dedicato al fratello gemello Camillo, morto suicida per impiccagione a soli 29 anni, nel 1968. Il film è uscito nelle sale contemporaneamente al passaggio al festival di Cannes, dove domanisarà insignito della prestigiosa Palma ...

