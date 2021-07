Mark Wahlberg, dieta da 11mila calorie al giorno per Stu: "Non è stato divertente" (Di venerdì 16 luglio 2021) Per interpretare Stu, il suo nuovo film, Mark Wahlberg ha assunto ben 11mila calorie al giorno: l'attore ha definito per nulla divertente ingrassare in questo modo Nel corso della sua partecipazione all'ultima puntata di The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, Mark Wahlberg ha accettato di raccontare qualche dettaglio in più su Stu, film in cui interpreta un boxeur che cambia vita e sceglie di dedicarsi alla carriera sacerdotale. Per questo ruolo, l'attore ha dovuto assumere circa 11mila calorie al giorno e ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 16 luglio 2021) Per interpretare Stu, il suo nuovo film,ha assunto benal: l'attore ha definito per nullaingrassare in questo modo Nel corso della sua partecipazione all'ultima puntata di The Tonight Show Starring Jimmy Fallon,ha accettato di raccontare qualche dettaglio in più su Stu, film in cui interpreta un boxeur che cambia vita e sceglie di dedicarsi alla carriera sacerdotale. Per questo ruolo, l'attore ha dovuto assumere circaale ...

