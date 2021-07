Marina Berlusconi, suo padre Silvio è tornato importante con Draghi (Di venerdì 16 luglio 2021) Marina Berlusconi, è molto soddisfatta del Governo Draghi, infatti questo è stato il primo governo che non ha insultato Berlusconi e trattato da incompetente. Marina Berlusconi, difende suo padre e ringrazia Draghi per avergli dato una seconda chance (Getty Images)Tra Draghi e Silvio c’è molta sintonia, anche le scelte di governo sembrano essere legate a loro due. La figlia di Silvio è Presidente di Fininvest e Mondadori. Lavora anche per la testata giornalistica “Il Giornale” , tratta di ... Leggi su ck12 (Di venerdì 16 luglio 2021), è molto soddisfatta del Governo, infatti questo è stato il primo governo che non ha insultatoe trattato da incompetente., difende suoe ringraziaper avergli dato una seconda chance (Getty Images)Trac’è molta sintonia, anche le scelte di governo sembrano essere legate a loro due. La figlia diè Presidente di Fininvest e Mondadori. Lavora anche per la testata giornalistica “Il Giornale” , tratta di ...

