Marco Verratti e Jessica Aidi si sposano, dopo la vittoria degli Europei (Di venerdì 16 luglio 2021) Marco Verratti e Jessica Aidi sono felicemente innamorati da un anno e sono convolati a nozze dopo gli Europei. dopo il matrimonio di Federico Bernardeschi e Veronica Ciardi, arriva un altro grande giorno per uno dei campioni Europei. Il centrocampista del Psg, dopo la vittoria a Wembley, ha voluto coronare uno dei suoi più grandi sogni. Ha pronunciato il fatidico sì, sposando la modella francese a Neuilly Sur Seine, comune a nord di Parigi. Al suo fianco c’erano i suoi due figli, Tommaso e Andra, avuti dal precedente ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 16 luglio 2021)sono felicemente innamorati da un anno e sono convolati a nozzegliil matrimonio di Federico Bernardeschi e Veronica Ciardi, arriva un altro grande giorno per uno dei campioni. Il centrocampista del Psg,laa Wembley, ha voluto coronare uno dei suoi più grandi sogni. Ha pronunciato il fatidico sì, sposando la modella francese a Neuilly Sur Seine, comune a nord di Parigi. Al suo fianco c’erano i suoi due figli, Tommaso e Andra, avuti dal precedente ...

Advertising

repubblica : Marco Verratti e la modella Jessica Aidi si sono sposati a Parigi: i video su Instagram - Squawka : Most fouls won by #ITA players in #EURO2020 ? Jorginho (15) ? Giovanni Di Lorenzo (12) ? Andrea Belotti (11) ? Ma… - Squawka : Most chances created by #ITA players in #EURO2020 ? Marco Verratti (12) ? Lorenzo Insigne (12) ? Domenico Berardi… - GALAfr : PHOTO - Carla Bruni met l'ambiance au mariage de Marco Verratti et Jessica Aidi - DonnaGlamour : Le nozze magiche di Marco Verratti: gli abiti della sposa, i curiosi segnaposto e Carla Bruni -