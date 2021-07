Marcella Mosca | chi è la moglie Libero De Rienzo

(Di venerdì 16 luglio 2021)Deè morto all’età di 44 anni, stroncato da un infarto, nella sua casa romana. L’attore napoletano era sposato con la costumista, con cui aveva avuto due figli di 6 e 2 anni. Grazie allaaveva scoperto l’amore per Procida. Sull’isola aveva dato vita al festival Arthetica, portando il cinema nel cortile Palazzo D’Avalos, ex Penitenziario di Procida, la più piccola delle isole del golfo partenopeo. “Miaha radici sull’isola e io ci venivo in vacanza da piccolo. Ora abbiamo una casetta lì, e ci passiamo un po’ di tempo quando ...

Sposato con la costumista Marcella Mosca, padre di due figli di 6 e di 2 anni, De Rienzo, figlio di Fiore De Rienzo, ha iniziato la sua carriera nel cinema molto presto, vincendo il David di Donatello. Poi ancora Smetto quando voglio e A Tor Bella Monaca non piove mai. Dopo i funerali (la cui data non è stata ancora fissata) la salma sarà inumata in Irpinia, accanto alla mamma.