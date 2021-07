Manuela Carriero e Stefano Sirena dopo Temptation 2021 stanno insieme? L’avvistamento

Leggi su ultimenotizieflash

(Di venerdì 16 luglio 2021)sono davvero tornatiIsland? I due se ne sono dette di ogni e nelle prime 4 puntate del programma di Canale 5 sono stati protagonisti in negativo, con le loro accuse reciproche. Fanno una vita davvero brutta, permetteteci di dirlo: non escono mai, si rinfacciano errori e tradimenti. Lui pensa che la sua ragazza sia una donna insicura e brutta, che per questo si sia rifatta, che non sa stare in compagnia di altra gente, che sa fare solo la casalinga e dare ordini in ...