Maneskin | 130mila connessi da tutto il mondo per il lancio del nuovo video

I Maneskin non si fermano più. È uscito alle 19 di ieri con una première mondiale su YouTube il nuovo videoclip della band che sta scalando le classifiche mondiali. Al momento del lancio, 130mila persone erano connesse in tutto il mondo per assistere. Il video di "I wanna be your slave" in poche ore ha raccolto oltre 4 milioni di visualizzazioni e il singolo è già nella top 10 della Global Chart di Spotify, contenuto nell'album "Teatro d'ira - Vol. I", che conta più di 750 milioni di streaming.

