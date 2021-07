Advertising

Agenpress : Maltempo in Olanda (550 famiglie evacuate al sud) e Belgio (12 morti e 5 dispersi) - giornaleradiofm : Approfondimenti: Maltempo: Olanda, 550 famiglie evacuate al sud: (ANSA) - BRUXELLES, 16 LUG - Il maltempo e le fort… - GiaPettinelli : Maltempo: Olanda, 550 famiglie evacuate al sud - Europa - ANSA - iconanews : Maltempo: Olanda, 550 famiglie evacuate al sud - bizcommunityit : Il maltempo non colpisce solo la Germania: città allagate anche in Belgio e Olanda – Video -

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo Olanda

Secondo il servizio metereologico tedesco il picco deldovrebbe essere superato per la Germania. Ora si sta spostando verso il Belgio e verso l'. Ma il sud del Belgio è già stato ...Secondo il servizio metereologico tedesco il picco deldovrebbe essere superato per la Germania. Ora si sta spostando verso il Belgio e verso l'. Ma il sud del Belgio è già stato ...Non smette di crescere il numero delle vittime della devastante alluvione in Germania, Belgio e Olanda.Anche in Belgio il maltempo ha causato vittime ... ma i miei tre gatti sono ancora lì". Inondazioni in Olanda, in particolare nella provincial del Limburgo. Nella serata di giovedì il re ...