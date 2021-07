Maltempo in Nord Europa: 68 morti in Belgio e Germania, paura anche in Francia e Olanda (Di venerdì 16 luglio 2021) Nord Europa devastato dal Maltempo: 59 morti in Germania, 9 in Belgio . E alle vittime si aggiungono decine di dispersi e migliaia d i sfollati , oltre a blackout elettrici e contaminazione dell' ... Leggi su ilgiorno (Di venerdì 16 luglio 2021)devastato dal: 59in, 9 in. E alle vittime si aggiungono decine di dispersi e migliaia d i sfollati , oltre a blackout elettrici e contaminazione dell' ...

Advertising

vitocrimi : Vicinanza e solidarietà a tutto il Nord Europa duramente colpito dal maltempo, in particolare alle popolazioni di G… - Monia_Ro : RT @euronewsit: Maltempo in Nord Europa: oltre 60 morti. Germania devastata - alcinx : RT @coldiretti: Maltempo, Coldiretti: con le ultime bombe d’acqua, trombe d’aria e grandinate che hanno colpito a macchia di leopardo le re… - giannettimarco : RT @euronewsit: Maltempo in Nord Europa: oltre 60 morti. Germania devastata - euronewsit : Maltempo in Nord Europa: oltre 60 morti. Germania devastata -