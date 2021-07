Maltempo in Germania ultime news: sale il bilancio di morti e dispersi (Di venerdì 16 luglio 2021) sale il bilancio di morti e dispersi in Germania dopo l’ondata di Maltempo che ha colpito soprattutto la parte occidentale del paese causando danni irreversibili. Secondo le prime notizie di ieri, i morti erano 11 e i dispersi circa 70. Ma la situazione è notevolmente peggiorata nel giro di pochissime ore e adesso si parla di almeno 80 morti e circa 1.300 dispersi nelle acque. Una vera e propria tragedia, dunque, con gli addetti ai lavori che a distanza di ore stanno ancora lavorando per trovare le persone di cui si sono ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 16 luglio 2021)ildiindopo l’ondata diche ha colpito soprattutto la parte occidentale del paese causando danni irreversibili. Secondo le prime notizie di ieri, ierano 11 e icirca 70. Ma la situazione è notevolmente peggiorata nel giro di pochissime ore e adesso si parla di almeno 80e circa 1.300nelle acque. Una vera e propria tragedia, dunque, con gli addetti ai lavori che a distanza di ore stanno ancora lavorando per trovare le persone di cui si sono ...

Agenzia_Ansa : Sono saliti a 58 i morti per le alluvioni che hanno colpito la Germania. E' il nuovo bilancio ufficiale. Messaggio… - fffitalia : In #Germania tra i 50-60 dispersi per le alluvioni da record delle ultime ore. 200mila persone senza elettricità. P… - Antonio_Tajani : Un pensiero a chi sta soffrendo a causa delle alluvioni in Belgio, Germania, Lussemburgo e Paesi Bassi. Il maltempo… - BlackJack_1984 : RT @Mel0nella: Questo è il nostro disastro, questo è il nostro fallimento. Ma chiamiamolo ancora 'maltempo', continuiamo pure a pensare che… - BlackJack_1984 : #Germania Un grande abbraccio agli amici Tedeschi e anche ai Belgi per tutti i danni e le perdite umane dovute al maltempo -