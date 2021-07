Maltempo in Germania, almeno 80 morti e 1.300 dispersi: “Alluvione del secolo” (Di venerdì 16 luglio 2021) L’hanno chiamata l’Alluvione del secolo, quella che sta devastando la Germania e sconvolgendo la stampa mondiale. Il bilancio provvisorio vede almeno 80 morti: 30 nel NordReno-Westfalia, 50 in Renania-Palatinato. Si tratta, ripetiamo, di bilancio provvisorio perché nel distretto di Ahrweiler le autorità segnalano circa 1.300 dispersi. Germania, l’Alluvione del secolo: la situazione Il Maltempo, oltre a dissestare case e strade, ha danneggiato la rete telefonica: rendendo così impossibile contattare una grande fetta della ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 16 luglio 2021) L’hanno chiamata l’del, quella che sta devastando lae sconvolgendo la stampa mondiale. Il bilancio provvisorio vede80: 30 nel NordReno-Westfalia, 50 in Renania-Palatinato. Si tratta, ripetiamo, di bilancio provvisorio perché nel distretto di Ahrweiler le autorità segnalano circa 1.300, l’del: la situazione Il, oltre a dissestare case e strade, ha danneggiato la rete telefonica: rendendo così impossibile contattare una grande fetta della ...

Advertising

fffitalia : In #Germania tra i 50-60 dispersi per le alluvioni da record delle ultime ore. 200mila persone senza elettricità. P… - Agenzia_Ansa : Sono saliti a 58 i morti per le alluvioni che hanno colpito la Germania. E' il nuovo bilancio ufficiale. Messaggio… - emergenzavvf : #Germania, il capo Dipartimento Lega e il capo del Corpo nazionale dei #vigilidelfuoco Dattilo esprimono il proprio… - CorriereCitta : Maltempo in #Germania , almeno 80 morti e 1.300 dispersi: “ #Alluvione del secolo” - OfficinaDei : #RT @Agenzia_Ansa: Sono saliti a 58 i morti per le alluvioni che hanno colpito la Germania. E' il nuovo bilancio uf… -