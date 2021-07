Maltempo, allerta meteo in Campania: le disposizioni a Benevento (Di venerdì 16 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – allerta meteo in Campania. La Protezione civile regionale nelle sue previsioni parla di Maltempo a partire dalla mezzanotte di oggi e per l’intera giornata di sabato 17 luglio (leggi qui) e anche a Benevento scattano i divieti. Con un’ordinanza a firma del sindaco Clemente Mastella si avverte la popolazione sulle norme comportamentali da adottare in caso di forti raffiche di vento e fenomeno idrogeologici rilevanti. In particolare, l’allerta di colore giallo segnala la possibilità di “una incertezza previsionale e rapidità di ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 16 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiin. La Protezione civile regionale nelle sue previsioni parla dia partire dalla mezzanotte di oggi e per l’intera giornata di sabato 17 luglio (leggi qui) e anche ascattano i divieti. Con un’ordinanza a firma del sindaco Clemente Mastella si avverte la popolazione sulle norme comportamentali da adottare in caso di forti raffiche di vento e fenomeno idrogeologici rilevanti. In particolare, l’di colore giallo segnala la possibilità di “una incertezza previsionale e rapidità di ...

