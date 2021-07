Magic Johnson in vacanza a Porto Venere. Le foto davanti a Torre Scola (Di venerdì 16 luglio 2021) La Spezia, 16 luglio 2021 - Ha fatto tappa anche a Porto Venere la lunga vacanza europea di Earving ' Magic' Johnson . L'ex stella Nba dei Los Angeles Lakers, 62 anni il prossimo 14 agosto, è ormai ... Leggi su lanazione (Di venerdì 16 luglio 2021) La Spezia, 16 luglio 2021 - Ha fatto tappa anche ala lungaeuropea di Earving '. L'ex stella Nba dei Los Angeles Lakers, 62 anni il prossimo 14 agosto, è ormai ...

Advertising

Alessia39239025 : RT @qn_lanazione: Magic Johnson in vacanza a Porto Venere. Le foto davanti a Torre Scola - qn_lanazione : Magic Johnson in vacanza a Porto Venere. Le foto davanti a Torre Scola - CharGuero : @dorinileonardo Anch'io son rimasto a Julius Erving (fine carriera, per modo di dire), Magic Johnson e Larry Bird.… - GRiarso : @DoctorM77 @samcro0501 @coke87_ @KingJames I nuovi Lakers che avrebbero dominato la lega in pochi anni Il nuovo Du… - Edorsi53 : RT @libridisport: ?? Il basket eravamo noi ?? Larry Bird e Magic Johnson ?? @BaldiniCastoldi ?? I due uomini che hanno cambiato la NBA. htt… -