“Ma si sente male?”. Reazione a catena, il concorrente si ammutolisce e Marco Liorni è costretto ad intervenire (Di venerdì 16 luglio 2021) Reazione a catena conquista tutti: per sera un’altra grande puntata del quiz estivo di Rai1. A conquistare il titoli di campioni, ancora una volta la squadra delle Scuffie. Battuti all’intesa vincente gli sfidanti Cocktail. Ma proprio uno dei loro componenti si è reso protagonista di un momento inaspettato. Ma cosa è successo? I Cocktail stanno affrontando l’intesa vincente. Il termine da indovinare è “60 minuti”. Parte l’intesa. “Formano un’…”. Ma il concorrente che deve proseguire l’intesa vincente di Reazione a catena “si impalla” e non dice la parola “ora” che avrebbe permesso al terzo componente di ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 16 luglio 2021)conquista tutti: per sera un’altra grande puntata del quiz estivo di Rai1. A conquistare il titoli di campioni, ancora una volta la squadra delle Scuffie. Battuti all’intesa vincente gli sfidanti Cocktail. Ma proprio uno dei loro componenti si è reso protagonista di un momento inaspettato. Ma cosa è successo? I Cocktail stanno affrontando l’intesa vincente. Il termine da indovinare è “60 minuti”. Parte l’intesa. “Formano un’…”. Ma ilche deve proseguire l’intesa vincente di“si impalla” e non dice la parola “ora” che avrebbe permesso al terzo componente di ...

