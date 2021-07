“Ma sei così…”. Simona Ventura, la foto in costume esplode sui social: “Solo io” (Di venerdì 16 luglio 2021) La nostra Simona Ventura nel 2021 ha spento le sue splendide 56 candeline, e senza timore alcuno di mostrare i segni del tempo sul proprio corpo, ha condiviso sui suoi canali social una foto che ha immediatamente riscosso un super successone. Super Simo si è infatti mostrata sul proprio profilo ufficiale di Instagram, senza filtro alcuno: rilassata, sorridente e in costume da bagno. Nel 2021 i 56 anni non fanno più paura, e le vip nostrane lo confermano sempre più. La forma smagliante di Simona Ventura si palesa soprattutto per la sua attitude serena. Il ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 16 luglio 2021) La nostranel 2021 ha spento le sue splendide 56 candeline, e senza timore alcuno di mostrare i segni del tempo sul proprio corpo, ha condiviso sui suoi canaliunache ha immediatamente riscosso un super successone. Super Simo si è infatti mostrata sul proprio profilo ufficiale di Instagram, senza filtro alcuno: rilassata, sorridente e inda bagno. Nel 2021 i 56 anni non fanno più paura, e le vip nostrane lo confermano sempre più. La forma smagliante disi palesa soprattutto per la sua attitude serena. Il ...

