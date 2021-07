M5s, mercoledì il voto per il candidato sindaco (Di venerdì 16 luglio 2021) Sarà mercoledì 21 luglio, dalle ore 10 alle ore 21, il giorno per la scelta del candidato sindaco del Movimento 5 Stelle a Torino. Il deputato pentastellato Davide Serritella ha annunciato che “gli iscritti del Movimento residenti a Torino voteranno nella nuova piattaforma SkyVote il candidato sindaco della nostra città. Stiamo parlando di un evento importantissimo per la storia del Movimento che sta iniziando un nuovo corso con Giuseppe Conte e un portale attraverso il quale ribadiamo la centralità del nostro principale pilastro, la democrazia diretta”. Due i candidati in corso: la capogruppo in Sala ... Leggi su nuovasocieta (Di venerdì 16 luglio 2021) Sarà21 luglio, dalle ore 10 alle ore 21, il giorno per la scelta deldel Movimento 5 Stelle a Torino. Il deputato pentastellato Davide Serritella ha annunciato che “gli iscritti del Movimento residenti a Torino voteranno nella nuova piattaforma SkyVote ildella nostra città. Stiamo parlando di un evento importantissimo per la storia del Movimento che sta iniziando un nuovo corso con Giuseppe Conte e un portale attraverso il quale ribadiamo la centralità del nostro principale pilastro, la democrazia diretta”. Due i candidati in corso: la capogruppo in Sala ...

