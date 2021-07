M5s: "Il RdC non si tocca. Pronti alle barricate" Governo, i grillini avvertono Renzi, Lega e Forza Italia (Di venerdì 16 luglio 2021) La guerra al Reddito di cittadinanza, madre di tutte le battaglie e punta d’orgoglio in casa M5s, ormai non è più latente. Si combatte a viso aperto. Tra i maggiori ‘picconatori’ della misura ci sono senza dubbio Italia viva, Lega e Forza Italia. Non più tardi di ieri proprio il coordinatore di Iv Ettore Rosato su Affari l’ha bocciato senza appello: “Non è lo strumento... Segui su affarItaliani.it Leggi su affaritaliani (Di venerdì 16 luglio 2021) La guerra al Reddito di cittadinanza, madre di tutte le battaglie e punta d’orgoglio in casa M5s, ormai non è più latente. Si combatte a viso aperto. Tra i maggiori ‘picconatori’ della misura ci sono senza dubbioviva,. Non più tardi di ieri proprio il coordinatore di Iv Ettore Rosato su Affari l’ha bocciato senza appello: “Non è lo strumento... Segui su affarni.it

