M5S: Ferrara, 'ora voltare pagina, al lavoro su amministrative e giustizia' (Di venerdì 16 luglio 2021) Roma, 16 lug. (Adnkronos) - "Beppe e Giuseppe sono due personalità diverse, ma complementari ed è fisiologico che ci sia una dialettica. Del resto in ogni forza politica ci sono confronti anche duri. Su di noi c'è un'attenzione morbosa perché l'obiettivo è sempre quello di dividerci, di disinnescare la nostra spinta innovativa che a molti fa paura. Quante volte ci hanno dati per morti? Quante volte è stato sentenziato che siamo finiti? Mi auguro che da oggi in poi ci sarà maggiore cautela prima di impartirci l'estrema unzione". Così Gianluca Ferrara, vice presidente del gruppo M5s sul suo blog de Il Fatto Quotidiano. "Ora, però, dobbiamo subito voltare ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 16 luglio 2021) Roma, 16 lug. (Adnkronos) - "Beppe e Giuseppe sono due personalità diverse, ma complementari ed è fisiologico che ci sia una dialettica. Del resto in ogni forza politica ci sono confronti anche duri. Su di noi c'è un'attenzione morbosa perché l'obiettivo è sempre quello di dividerci, di disinnescare la nostra spinta innovativa che a molti fa paura. Quante volte ci hanno dati per morti? Quante volte è stato sentenziato che siamo finiti? Mi auguro che da oggi in poi ci sarà maggiore cautela prima di impartirci l'estrema unzione". Così Gianluca, vice presidente del gruppo M5s sul suo blog de Il Fatto Quotidiano. "Ora, però, dobbiamo subito...

Advertising

zazoomblog : M5S: Ferrara ora voltare pagina al lavoro su amministrative e giustizia - #Ferrara #voltare #pagina #lavoro - 1982wolverine : RT @gianluc_ferrara: AVANTI CON DECISIONE E CORAGGIO, PARTENDO DALLA GIUSTIZIA, il mio articolo per #IlFattoQuotidiano #M5S #ConTe Leggi t… - TV7Benevento : M5S: Ferrara, 'ora voltare pagina, al lavoro su amministrative e giustizia'... - UnoNemoNessuno : RT @gianluc_ferrara: AVANTI CON DECISIONE E CORAGGIO, PARTENDO DALLA GIUSTIZIA, il mio articolo per #IlFattoQuotidiano #M5S #ConTe Leggi t… - kiara86769608 : RT @gianluc_ferrara: AVANTI CON DECISIONE E CORAGGIO, PARTENDO DALLA GIUSTIZIA, il mio articolo per #IlFattoQuotidiano #M5S #ConTe Leggi t… -