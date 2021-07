M5s, Crimi: “Candidato sindaco di Torino sarà scelto da iscritti su Skyvote”. Si vota il 21 luglio (Di venerdì 16 luglio 2021) Dopo i dissapori sulla piattaforma Rousseau, il M5s torna a selezionare i propri candidati. E lo fa sulla nuova piattaforma – Skyvote – il prossimo 21 luglio, data in cui gli iscritti potranno scegliere chi tra Valentina Sganga e Andrea Russi sarà il Candidato sindaco per i pentastellati alle amministrative della città di Torino. A comunicare la notizia su Facebook è Vito Crimi, spiegando che “alcune cose stanno cambiando, ma i nostri principi restano saldi e inalterati. Su tutti, quello della democrazia diretta che per tutti noi continua a rappresentare ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 16 luglio 2021) Dopo i dissapori sulla piattaforma Rousseau, il M5s torna a selezionare i propri candidati. E lo fa sulla nuova piattaforma –– il prossimo 21, data in cui glipotranno scegliere chi tra Valentina Sganga e Andrea Russiilper i pentastellati alle amministrative della città di. A comunicare la notizia su Facebook è Vito, spiegando che “alcune cose stanno cambiando, ma i nostri principi restano saldi e inalterati. Su tutti, quello della democrazia diretta che per tutti noi continua a rappresentare ...

