Lutto per Stefano Fresi: il dolore dell’attore nel giorno del suo compleanno (Di venerdì 16 luglio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Lutto per Stefano Fresi. Il giorno del suo compleanno non è felice come se lo aspettava: il grande dolore per la scomparsa Stefano Fresi è il noto attore di cinema e televisione. Un artista a tutto tondo, essendo anche un compositore e un doppiatore. Nella giornata di oggi, venerdì 16 luglio l’attore compie 47 anni, tuttavia Leggi su youmovies (Di venerdì 16 luglio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.per. Ildel suonon è felice come se lo aspettava: il grandeper la scomparsaè il noto attore di cinema e televisione. Un artista a tutto tondo, essendo anche un compositore e un doppiatore. Nella giornata di oggi, venerdì 16 luglio l’attore compie 47 anni, tuttavia

Advertising

matteosalvinimi : Una notizia che ci riempie di tristezza. Oggi il cinema italiano è in lutto per la scomparsa improvvisa, a soli 44… - _BPdP_ : RT @NessunaCorrelaz: 16 Luglio 2021 - Gambelli 2ª Dose 6/21 Basket in lutto per la scomparsa di Gambelli - fatto5stelle : RT @NessunaCorrelaz: 16 Luglio 2021 - Gambelli 2ª Dose 6/21 Basket in lutto per la scomparsa di Gambelli - giornalecchismo : RT @NessunaCorrelaz: 16 Luglio 2021 - Gambelli 2ª Dose 6/21 Basket in lutto per la scomparsa di Gambelli - Samira1577 : RT @NessunaCorrelaz: 16 Luglio 2021 - Gambelli 2ª Dose 6/21 Basket in lutto per la scomparsa di Gambelli -