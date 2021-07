Lutto nello sport italiano | era una giovanissima promessa

(Di venerdì 16 luglio 2021) Terribile notizia per lo. Unadello sci è morto a soli 16 anni in seguito ad un tragico incidente in moto.(Adobe Stock)Mercoledì 14 luglio è morto Federico Collini, una grandeper lo sci. Il ragazzo, che da pochi giorni aveva compiuto 16 anni, si è schiantato con la sua moto contro un camion. Il tragico incidente ha avuto luogo a Sant’Antonio di Mavignola, nella provincia autonoma di Trento. Federico viveva con la sua famiglia proprio nel paese ...

