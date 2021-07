Lutto nel cinema | il famoso attore aveva solo 44 anni

(Di venerdì 16 luglio 2021) Morto Libero De Rienzo, il noto; il suo corpo senza vita è stato ritrovato nella serata di giovedì 15 luglio nella sua casa in zona Madonna del Riposo, a Roma da un amico che era preoccupato perché non rispondeva al telefono da ore. Allertati i soccorsi, sul posto sono arrivati i sanitari del 118 assieme ai carabinieri della stazione Madonna del Riposo che ora indagano sul ritrovamento anche se sul corpo di De Rienzo non ci sarebbero segni di violenza; probabilmente è stato stroncato da un infarto. La carriera Nato a Napoli il 24 febbraio 1977,seguito le orme del padre, Fiore De Rienzo, che è stato aiuto regista di Citto ...

In queste ore il mondo del cinema è inper la scomparsa di Libero De Rienzo . L'attore è morto a 44 anni nella sua casa di Roma. La ... L'artista era nato1977 e si era avvicinato al mondo ...Sul corpo dell'attore, nato a Forcella1977 e cresciuto a Roma dall'età di due anni, non ci sarebbero segni di violenza. La data dei funerali non è stata ancora fissata, la salma sarà inumata in ...Il mondo del cinema è in lutto. E lo sarà ancora per lungo. In molti lo hanno subito ricordato portando alla luce la sua sublime interpretazione nel ruolo di Giancarlo Siani, nel film Fortapàsc. Ma ...Matilde Gioli scrive sulla sua pagina Facebook «Picchio», postando una foto nera in segno di lutto. Vanessa Incontrada scrive sulla ... con cui l'attore ha avuto modo di lavorare anche nel film "A tor ...