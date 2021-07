Lungo abbraccio e lacrime tra Mancini e Vialli al termine di Italia Inghilterra: c’è un motivo ben preciso, una ‘rivincita’ dopo 29 anni (Di venerdì 16 luglio 2021) Quel Lungo abbraccio tra Mancini e Vialli al termine di Italia Inghilterra nasconde qualcosa che non tutti sanno: lacrime di gioia e rivincita, ecco il motivo. La scorsa domenica l’Italia ha conquistato il podio agli Europei 2020. La Nazionale Italiana ha battuto gli inglesi ai calci di rigore, conquistando così la famosa Coppa! Gioia, lacrime, L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di venerdì 16 luglio 2021) Queltraaldinasconde qualcosa che non tutti sanno:di gioia e rivincita, ecco il. La scorsa domenica l’ha conquistato il podio agli Europei 2020. La Nazionalena ha battuto gli inglesi ai calci di rigore, conquistando così la famosa Coppa! Gioia,, L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

annamar98247124 : sono così fragile in questo periodo che potrei piangere con un abbraccio più lungo di 5 secondi - Simone59838604 : RT @CaterinaFe80: '-Cosa prendi?' - 'Per me un abbraccio lungo, grazie.' #BuongiornoATutti - Babette16061 : RT @CaterinaFe80: '-Cosa prendi?' - 'Per me un abbraccio lungo, grazie.' #BuongiornoATutti - onda_di_mare : @MaurizioAlba Ti posso solo spoilerare che alla fine ci sarà un lungo abbraccio tra Mancini e Vialli? Una bellissim… - Oriana_Mati : RT @CaterinaFe80: '-Cosa prendi?' - 'Per me un abbraccio lungo, grazie.' #BuongiornoATutti -