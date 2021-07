Love is in the Air, anticipazioni turche: una sconvolgente verità per Eda (Di venerdì 16 luglio 2021) Le anticipazioni turche della soap Love is in the Air ci svelano che assisteremo ad un momento davvero drammatico quando Eda scoprirà la verità sulla morte dei genitori. Vediamo insieme cosa accadrà. anticipazioni turche Love is in the air La giovane donna non ha mai parlato della morte dei suoi genitori, ma nelle puntate che andranno in onda prossimamente in Italia scopriremo che a causarla è stato Alptekin, il padre di Serkan. La verità verrà a galla in seguito ad una conversazione tra l’uomo e la moglie Aydan, nella quale le rivelerà di aver commesso ... Leggi su fattidigossip (Di venerdì 16 luglio 2021) Ledella soapis in the Air ci svelano che assisteremo ad un momento davvero drammatico quando Eda scoprirà lasulla morte dei genitori. Vediamo insieme cosa accadrà.is in the air La giovane donna non ha mai parlato della morte dei suoi genitori, ma nelle puntate che andranno in onda prossimamente in Italia scopriremo che a causarla è stato Alptekin, il padre di Serkan. Laverrà a galla in seguito ad una conversazione tra l’uomo e la moglie Aydan, nella quale le rivelerà di aver commesso ...

