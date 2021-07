Lory Del Santo torna sul flirt con Mancini | “Indimenticabile” | nuove confidenze

(Di venerdì 16 luglio 2021)Delsenza filtri su Roberto: “E’ stato incredibile e passionale” Si sa:Delha avutocon uomini importanti, famosi, tra cui anche l’allenatore della Nazionale Italiana di Calcio (Campione d’Europa) Roberto. Come ha confessato lei stessa in un’interessante intervista al settimanale DiPiù Tv, negli anni ‘80 conobbe sia Robertosia Gianluca Vialli (che all’epoca militavano insieme nella Sampdoria) a una cena dagli Agnelli: “E’ stato incredibile e passionale. Ci siamo stretti e abbiamo anche dormito ...

Torna poi a recitare nel 2013 prendendo parte a diversi cortometraggi tra cui 'UnderSense' e 'The Night Club - Osare per credere' diSanto. Per quanto riguarda la sua vita privata invece, è ...Nuove rivelazioni diSanto sulla notte di passione trascorsa con Roberto Mancini qualche anno fa. Più precisamente negli Anni Ottanta, quando il ct degli Azzurri giocava nella Sampdoria. All'epoca, invece,...Dopo la vittoria della finale agli Europei di calcio, spunta un retroscena inedito su Lory del Santo e il flirt con Gianluca Vialli e il CT della Nazionale Roberto Mancini.La soubrette è tornata a parlare della sua breve liaison con l'allenatore della Nazionale italiana: "Eravamo giovani, è stato indimenticabile" ...